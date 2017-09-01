Прокуратура повідомила підозру заступникові мера Ірпеня

Прокуратура Київської області 1 вересня повідомила про підозру заступникові міського голови Ірпеня у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Як повідомляє прокуратура, зокрема, його підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, фіктивному підприємництві, вчиненому у складі злочинної організації, підробленні документів, печаток, штампів і бланків, збуті чи використанні підроблених документів, печаток, штампів, службовому підробленні.

Прізвища підозрюваного у прокуратурі не називають.

«Досудовим розслідуванням установлено, що підозрювана спільно із ірпінським міським головою, його першим заступником та іншими встановленими слідством особами, створили злочинну організацію з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету міста Ірпеня. Зловмисники розробили чіткий план, згідно з яким створювали й оформлювали різні суб’єкти підприємницької діяльності, а потім від імені Ірпінської міської ради укладали договори підряду на виконання робіт», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявляють, що своєю незаконною діяльністю керівництво міста Ірпеня завдало шкоди місцевому бюджету на десятки мільйонів гривень.

У червні у приміщенні Ірпінської міської ради силовики проводили обшуки у справі про зловживання владою.