«Cистемного» тиску на Київ з боку ЄС, як у 2015 році, немає – Кулеба

Системного тиску з боку західних партнерів щодо поступок у відносинах із Росією, як це було у 2015 році, зараз немає, заявив в ефірі Радіо Свобода постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Такого системного тиску, який ми мали в 2015 році, я не відчуваю», – зазначив Кулеба.

За його словами, країни-члени ЄС дотримуються принципової позиції у питаннях санкцій проти Росії та підтримки України. Про це свідчить, зокрема, промова президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера з нагоди вступу в дію Угоди про асоціацію України і ЄС.

«Що стосується заяви президента Юнкера, то сьогодні він дуже позитивно привітав українців і європейців з набуттям чинності Угоди про асоціацію і в дуже компліментарних тонах сказав, що це дуже важливо для Європи загалом, не лише для України. Тому б я не драматизував його попередню негативну ремарку стосовно стратегічної перспективи. Він, очевидно, переборщив зі своїм попереднім коментарем про те, де перебуває Україна», – зауважив постійний представник України при Раді Європи.

Європейські посадовці схвально оцінили вступ в дію Угоди про асоціацію України і ЄС від 1 вересня. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав набрання чинності угодою «святом для європейського континенту».

За даними ЗМІ, днями Юнкер на конференції послів ЄС у Брюсселі не погодився з тим, що Україна близька до членства у ЄС і НАТО.

1 вересня вступила в силу Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом і завершує чотирирічний процес політичних процесів довкола цього документа. Багато норм Угоди були застосовані іще з 2014 року, але повний вступ в дію забезпечує більш тісну співпрацю між Брюсселем і Києвом в таких сферах, як зовнішня політика, торгівля, правосуддя, освіта, наука, технології.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.