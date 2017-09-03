Ініціативна група домовилася відновити знищені в Києві графіті часів Майдану – куратор

Ініціативна група домовилася відновити знищені в Києві графіті часів Майдану, повідомив Гео Лерос, засновник і куратор міжнародного арт-проекту в Україні «Art United Us», відомого в першу чергу створенням муралів – великих розписів на стінах будинків.

Як написав він у фейсбуці, відновлення графіті, що були затерті на будинку на вулиці Грушевського в Києві, почнеться вже в понеділок.

За його словами, відновити графіті вирішили шляхом зняття верхнього шару фарби, якою їх замалювали. Про це ініціативна група, у складі якої активісти «Національного корпусу», організації «С14» і «Opir.org», домовилася з автором трьох знищених зображень на псевдо Sociopath, а також експертами в галузі реставрації і отримала згоду на це Інституту національної пам’яті.

Раніше в неділю генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що київська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були створені під час подій Революції гідності на фасаді будинку по вулиці Грушевського в Києві.

Він нагадав у фейсбуці, що наказом Міністерства культури України № 869 від 15.10.2014 року місце бойових дій та масової загибелі громадян у районі вулиці Грушевського в Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року віднесено до об’єктів культурної спадщини місцевого значення, пошкодження чи знищення яких тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 298 Кримінального кодексу України (нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури).

«Крім того, бізнес вандалів із «Емпоріуму» найближчим часом ретельно перевірять усі державні контрольні органи. Разом – сила», – додав Луценко, коментуючи дії представників крамниці меблів класу люкс «Емпоріум», яка працює в будинку на вулиці Грушевського, 4, на стіні якого були ці графіті.

Генпрокурор нічого не згадав про дії нападників, які раніше в неділю розгромили вхід до цієї крамниці і пообписували написами її вітрини, виявляючи таким чином незгоду з діями представників крамниці.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявляв у неділю, що інститут готує звернення в поліцію і до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам’яткою історії. Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко нагадав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану і що за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

У суботу стало відомо, що з фасаду згаданого будинку, з-поміж вітрин крамниці, зникли відомі патріотичні графіті, створені під час Революції гідності. Журналістка Тетяна Висоцька, яка повідомила про це, також оприлюднила фото, на якому, як виглядає, власник крамниці спостерігає за наслідками ліквідації зображень.

Керівник крамниці Ігор Доценко тоді ж у коментарях до допису журналістки назвав ці графіті «трафаретним мистецтвом» і «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби», і закликав до спокою.

Графіті, про які йдеться, створив свого часу український стріт-арт-художник на творче псевдо #Sociopath, який приховує своє справжнє ім’я.