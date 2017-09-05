Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
05 Вересень 2017, Київ 15:34
Новини | Міжнародні

Слідчий комітет Росії: напад у школі під Москвою розслідують як хуліганство

Автомобіль поліції біля школи в Івантєєвці поблизу Москви, де стався напад, Росія, 5 вересня 2017 року

Слідчий комітет Росії заявляє, що розслідує як хуліганство напад підлітка в одній із шкіл Підмосков’я, внаслідок якого поранені чотири людини.

«За попередніми даними, сьогодні близько 10-ї години 15-річний учень дев’ятого класу прийшов у школу з пневматичною зброєю, яку він проніс під плащем. У класі він дістав зброю і зробив постріл у бік вчительки, а потім вдарив її. У результаті підлітки злякалися і троє вистрибнули з вікна, за попередніми даними, всі вони зазнали різних переломів. На даний час життю постраждалих нічого не загрожує», – мовиться в повідомленні Слідчого комітету.

Вчителька, в якої черепно-мозкова травма, прооперована, її стан задовільний, додали російські слідчі.

У Слідчому комітеті повідомили, що затримали підозрюваного і з’ясовують мотиви нападу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG