Слідчий комітет Росії: напад у школі під Москвою розслідують як хуліганство

Слідчий комітет Росії заявляє, що розслідує як хуліганство напад підлітка в одній із шкіл Підмосков’я, внаслідок якого поранені чотири людини.

«За попередніми даними, сьогодні близько 10-ї години 15-річний учень дев’ятого класу прийшов у школу з пневматичною зброєю, яку він проніс під плащем. У класі він дістав зброю і зробив постріл у бік вчительки, а потім вдарив її. У результаті підлітки злякалися і троє вистрибнули з вікна, за попередніми даними, всі вони зазнали різних переломів. На даний час життю постраждалих нічого не загрожує», – мовиться в повідомленні Слідчого комітету.

Вчителька, в якої черепно-мозкова травма, прооперована, її стан задовільний, додали російські слідчі.

У Слідчому комітеті повідомили, що затримали підозрюваного і з’ясовують мотиви нападу.