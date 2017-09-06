У Мінську зустрічаються робочі підгрупи контактної групи щодо Донбасу

У Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі у Twitter.

Пізніше 6 вересня в Мінську відбудеться засідання контактної групи.

Напередодні радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив в інтерв’ю телевізійному «5-му каналові», що контактна група має обговорити подробиці плану обміну з сепаратистами на окупованій частині Донбасу заручників за формулою 87 людей, визволення яких прагне Київ, на 309 тих, кого хочуть звільнити сепаратисти.

Представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко 5 вересня заявила, що не може коментувати попередні повідомлення про плани такого обміну.

При цьому Геращенко сказала, що українській стороні відоме місце утримання 87 зі 144 заручників бойовиків на Донбасі. Водночас, за її словами, бойовики підтверджують лише 71.

Наприкінці липня в СБУ повідомляли, що кількість утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі українських заручників складала 137 людей. 2 вересня Юрій Тандіт уже говорив про 144 утримуваних бойовиками на Донбасі. За його словами, цифра дещо зросла через те, що були затримані звичайні цивільні. За даними поліції і правозахисників, бойовики останніми днями викрали кількох цивільних мешканців. «Їм інкримінують надумані звинувачення у шпигунстві та інших злочинах, яких вони не скоювали», – додав радник.