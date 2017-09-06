В Україні достатньо імуноглобуліну проти правця – МОЗ

В Україні є достатня кількість імуноглобуліну проти правця європейського виробництва, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«Препарат рекомендований для лікування правця основними міжнародними протоколами, має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і відповідає стандартам GMP (міжнародний фармацевтичний стандарт належної виробничої практики)», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві рекомендували не використовувати препарати російського виробництва, оскільки вони не мають міжнародних сертифікатів якості, не зареєстровані в Україні і завозяться незаконно, «а отже, немає ніякої гарантії щодо дотримання холодового ланцюга».

«Щодо випадку правця у нещепленої дитини в Хмельницькому, повідомляємо, що після того, як у МОЗ надійшло повідомлення, в Хмельницький було направлено необхідну кількість імуноглобуліну, лікарі та батьки були поінформовані. Імуноглобулін ввели дитині о 10 ранку 5 вересня», – повідомили в прес-службі відомства.

У МОЗ закликали батьків робити щеплення своїм дітям і самим ревакцинуватися кожні десять років. «Вакцини є безпечними і надійними, а незначні побічні реакції переносяться набагато легше і проходять без наслідків, на відміну від правця», – йдеться в повідомленні.

У липні у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що менш ніж половина дітей в Україні отримала щеплення від дифтерії, коклюшу та правця станом на 2016 рік. Така сама ситуація, за даними ВООЗ, також спостерігається у Центральноафриканській Республіці, Нігерії, Сомалі, Південному Судані, Чаді, Екваторіальній Гвінеї та Сирії.