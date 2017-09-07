НСЖУ закликає Раду підтримати проведення слухань з фізичної безпеки журналістів

Національна спілка журналістів України закликає парламент підтримати рішення комітету Верховної Ради з питань свободи слова й інформаційної політики, який рекомендує провести 1 листопада парламентські слухання на тему безпеки журналістів в Україні.

«Публічний звіт влади і керівників правоохоронних відомств про стан розслідування злочинів проти журналістів, про боротьбу із безкарністю є громадським тиском з метою отримання прецедентів покарання нападників на журналістів. Нам важливо упередити майбутні злочини проти працівників медіа», – сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Пропозицію комітету з питань свободи слова і інформаційної політики щодо проведення слухань з безпеки журналістів має затвердити Верховна Рада. У НСЖУ повідомляють, що готовність взяти участь у слуханнях виявляють міжнародні партнери Спілки журналістів – Міжнародна та Європейська федерації журналістів, Бюро представника ОБСЄ з питань свободи слова й інші організації, що захищають права журналістів.

За даними НСЖУ, комітет ухвалив рішення щодо проведення слухань на засіданні 6 вересня.

2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Нещодавно Національна спілка журналістів заявила, що зафіксувала протягом серпня п’ять інцидентів із застосуванням фізичної сили до журналістів в Україні у липні – сім випадків побиття представників ЗМІ.