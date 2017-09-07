Правозахисники: Рада і президент мають зупинити наступ на громадські організації

Правозахисники закликають Верховну Раду України не ухвалювати пропоновані президентом Петром Порошенком законопроекти, що, за їхніми словами, передбачають наступ на громадські організації.

«На початку липня 2017 року в парламенті були зареєстровані президентські законопроекти №6674 і №6675, розроблені ніби на заміну скандальним змінам до антикорупційного законодавства, які зобов’язують антикорупційних активістів подавати щорічні електронні декларації про особисті активи й майно. Фактично, пропонується скасування е-декларування для громадських антикорупційних активістів в обмін на запровадження додаткової податкової звітності для громадських організацій і фізичних осіб-підприємців, а також підприємств, установ та організацій, які надають їм послуги», – йдеться в заяві платформи «Правозахисний порядок денний».

До платформи входять, зокрема, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод, Amnesty International в Україні, Центр інформації про права людини, Центр досліджень правоохоронної діяльності, проект «Без кордонів», ГО Центр «Соціальна дія», Євромайдан SOS.

Правозахисники заявляють, що така ініціатива має «підкреслено каральний» характер і є запровадженням інструменту для вибіркового тиску на нелояльні до влади громадські організації. «Ми розцінюємо таку ініціативу президента України як непропорційне втручання у діяльність громадських організацій. Такі кроки уподібнюють Україну до репресивних режимів – Росії, Казахстану, Азербайджану, Туркменистану», – йдеться в заяві.

Напередодні ці законопроекти розкритикували у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch. У своєму експертному аналізі законопроектів 6674 і 6675 Міжнародний центр законодавства неприбуткового сектора (ICNL) зазначив, що «жодна з європейських країн немає такої обтяжливої звітності щодо всіх громадських організацій, як це пропонується українськими законопроектами».

Активісти заявили, що на 7 вересня, президент України скликає координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства для обговорення питання здійснення електронного декларування громадськими активістами.

23 березня парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для антикорупційних активістів. 27 березня президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

У липні Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроекти 6674 та 6675, у яких передбачається посилення звітності неприбуткових організацій, зокрема, за освоєння міжнародної грошової допомоги, та відповідальності за помилки у таких звітах. Низка громадських організацій, зокрема правозахисних, назвала норми цих законопроектів дискримінаційними. Депутати ще не розглядали ці законопроекти.