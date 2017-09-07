У Казахстані журналіста-критика влади засудили до 3 років обмеження волі

Відомого критикою влади Казахстану журналіста Жанболата Мамая засудили до трьох років обмеження волі у справі про відмивання грошей. Таке рішення ухвалив суд в Алмати 7 вересня. Воно передбачає, що журналіст не буде ув’язнений, умови відбування покарання – близькі до умовного засудження.

Мамай, який наполягає на своїй невинуватості і перебував під арештом від лютого, залишив залу суду після оголошення вироку. За словами журналіста, він «зовсім цього не очікував».

Слідство заявляло, що Мамай причетний до схем, використаних казахстанським утікачем, олігархом Мухтаром Аблязовим.

29-річний журналіст, який виконує обов’язки головного редактора незалежного видання «Трибуна», заперечував зв’язок із Аблязовим і заявляв, що справа проти нього політично мотивована.

Суд у справі журналіста почався 14 серпня.

Колишній голова казахстанського банку БТА Мухтар Аблязов, який нині живе поза межами Казахстану, є опонентом президента Нурсултана Назарбаєва. Аблязова розшукують Казахстан, Росія та Україна за підозрою в розкраданні близько 5 мільярдів доларів. Бізнесмен заперечує звинувачення, кажучи про їхню політичну мотивованість.