Щонайменше 10 людей загинули внаслідок урагану «Ірма» на Карибах

Ураган рекордної сили «Ірма», що напередодні досягнув кількох островів у Карибському морі, спричинив там руйнування і призвів до загибелі щонайменше десяти людей. Раніше повідомляли про вісьмох жертв.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом повідомив, що вісім людей загинули на острові Сен-Мартен. За його словами, число жертв на острові, частиною якого керує Франція, може зрости.

«Це надзвичайна катастрофа, 95 відсотків острова зруйновані», – заявив голова місцевої ради Сан-Мартена Даніел Гіббс.

Прем’єр-міністр острівної країни Антигуа і Барбуда Гастон Браун повідомив, що острів Барбуда «зруйнований», а майже половина його приблизно 1400 жителів залишилися без домівок.

Тепер ураган рухається у бік Гаїті і Домініканської республіки.

Жителі американського штату Флорида також готуються до можливого удару стихії. Як очікують, шторм досягне Флориди 10 вересня.

Синоптики надали «Ірмі» п’яту, найвищу можливу категорію, з вітрами швидкістю до 295 кілометрів на годину. Це один із найпотужніших ураганів, зареєстрованих досі в регіоні Атлантики.

Інші частини США, у штатах Техас і Луїзіана, нещодавно тяжко потерпіли від іншого урагану «Гарві», що в час найбільшого розмаху сягнув четвертої категорії – другої найвищої.