Новий посол Росії у США заявив про готовність поліпшувати відносини

Новий посол Росії у США Анатолій Антонов, що прибув до Вашингтона в час напружених відносин між двома країнами, заявив, що Москва готова піти на «конкретні» кроки для поліпшення цих відносин, хоча не уточнив, на які саме.

За повідомленнями російських державних засобів інформації, він вручив вірчі грамоти президентові США Дональдові Трампу. Після цього посол заявив, що висловив президентові сподівання на поліпшення відносин між двома країнами, щоб вони були «довірливими, взаємно поважними, рівноправними і, звичайно ж, взаємовигідними».

У США ще не коментували цих заяв і зустрічі Трампа з Антоновим.

Напередодні вручення вірчих грамот російський посол висловлював жаль через поганий стан двосторонніх відносин «у час, коли нагромаджуються міжнародні проблеми, які ми могли б вирішувати спільно зі США».

Відносини Москви і Вашингтона, напружені й раніше, останнім часом іще загострилися через низку взаємних дипломатичних обмежень, із видворенням низки дипломатичних працівників Росії зі США, примусовим різким скороченням числа диппрацівників США в Росії і взаємним закриттям дипломатичних об’єктів однієї сторони на території іншої. Але й до цього вони вже були в поганому стані через втручання Росії у президентські вибори 2016 року у США, яке вважають безсумнівним усі американські спецслужби і яке Москва заперечує, а перед тим через агресію Росії проти України – через обидві ці причини Вашингтон запровадив щодо Росії кілька пакетів санкцій.

62-річний Анатолій Антонов до призначення послом був заступником міністра закордонних справ, а перед тим заступником міністра оборони Росії – на тій посаді він був у час окупації Росією Криму і початку вторгнення російських військ на окуповану частину Донбасу. Через цю його роль в агресії Росії проти України Антонов перебуває під санкціями Європейського союзу, Канади і України – але не під санкціями США. Попередніми роками Антонов активно виступав на захист агресивної зовнішньої політики Росії і також твердо захищав її позицію на переговорах із низки питань, серед яких контроль за озброєннями.

Він замінив у Вашингтоні Сергія Кисляка, який під час президентської кампанії у США 2016 року і періоду переходу влади активно зустрічався з членами команди нинішнього президента Дональда Трампа, що його в Москві вважали проросійським. Тепер ці зустрічі є предметом кількох розслідувань у США щодо втручання Росії у вибори, яке вважають фактом усі спецслужби США (Москва заперечує це) і щодо ймовірної змови між Росією і союзниками Трампа (це заперечують і Росія, і Трамп).