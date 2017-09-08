Керівник «Нафтогазу» заявив про прагнення світових компаній увійти в ГТС України

Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявив, що чотири великі світові газові компанії зацікавлені увійти в українську газотранспортну систему, але не назвав їх.

«Це чотири великі газові компанії у світі. Дві з них входять у категорію найбільших. Вони є власниками, операторами великих систем у Європі. Для них це стратегічно цікаво, це потенційно фінансово цікаво. Вони прийшли до нас і проводять з нами перемови щодо того, які можуть бути умови входження в українську ГТС», – сказав він в ефірі телевізійного «5-го каналу».

«Ініціатива була від нас. Два роки тому цікавості не було жодної. Інтерес з’явився тільки тоді, коли стало очевидно, що за рахунок цього механізму можна зупинити «Північний потік-2», – додав керівник «Нафтогазу».

Російський проект «Північний потік-2» (Nord Stream 2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити Україну плати за транзит.

У Європейському союзі є прихильники цього проекту – в першу чергу в Німеччині. Але близько десяти членів ЄС, передусім зі Східної Європи, виступає різко проти. В центральних керівних органах Європейського союзу прагнуть переговорів із Росією про головні принципи функціонування планованого газогону, щоб бути певними, що в разі побудови він діятиме прозоро й без дискримінації інших учасників ринку, під належним наглядом регуляторних органів і відповідно до головних принципів міжнародного енергетичного права і законодавства ЄС у цій галузі.

Україна, зі свого боку, запропонувала Євросоюзові альтернативу будівництва «Північного потоку-2», а саме можливість створення на базі української газотранспортної системи міжнародного консорціуму. Як заявляв у липні заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, «європейська сторона підтримала пропозицію Петра Порошенка про проведення на початку наступного року великої міжнародної конференції щодо перспектив використання української ГТС задля підвищення рівня енергетичної безпеки і Європи, і України в тому числі».