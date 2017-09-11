Дніпро: інцидент між патрульною і байкерами стався через «нескоординовані дії»

У Дніпрі патрульна, яка застосувала газовий балончик щодо колони байкерів на день міста, не знала, що вони мали дозвіл на рух, повідомили 11 вересня в патрульній поліції Дніпра.

Як пояснили в поліції, на той момент, коли мотоцикли проїздили повз патрульну, співробітниця поліції не знала про дозвіл на їхній рух.

За словами речника патрульної поліції Павла Карманова, передаючи план заходів до Дня міста, мерія не поінформувала правоохоронців про цю колону мотоциклістів.

«Рух цієї колони був несподіванкою для патрульної поліції. Нескоординовані дії, скажемо так. Міськрада не поінформувала нас про цю колону, коли передавала план заходів і схему перекриття вулиць. Цю колону узгоджували вже тоді, коли вона вже рухалась. Почали з’ясовувати, що це за колона, тоді міськрада підтверджувала. До якихось точок перекриття, ймовірно, інформація не встигла дійти і стався такий інцидент», – сказав Радіо Свобода Павло Карманов.

9 вересня у Дніпрі учасники автопробігу байкерів, присвяченого Дню міста, повідомили про застосування щодо них патрульною поліцейською сльозогінного газу. Як розповів Радіо Свобода учасник заходу Олексій Легкий, від газу постраждала його дружина, яка також брала участь у пробігу. В інтернеті також оприлюднене відео інциденту.

10 вересня факт застосування спецзасобу співробітницею патрульної поліції підтвердили в патрульній поліції Дніпра. Там також заявили, що проведуть службове розслідування.

На своїй сторінці у Facebook патрульна поліція Дніпра також повідомила, що вже провела зустріч з представниками байкерського клубу і сторони «дійшли згоди» щодо вирішення ситуації.