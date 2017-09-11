Прокуратура розслідує загибель двох військових на Кіровоградщині

Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону повідомляє, що разом із поліцією розслідує справу про загибель двох військовослужбовціву селі Канатово на Кіровоградщині.

За повідомленням, справу відкрили 11 вересня за статтею «умисне вбивство».

«Встановлено, що 10 вересня близько 22:40 на території однієї з військових частин, що на Кіровоградщині, військовослужбовець у військовому званні «солдат» здійснив дві короткі черги у напрямку двох військовослужбовців цієї ж частини, які виконували тренувальні вправи. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень старший сержант і солдат загинули на місці події», – повідомили в прокуратурі.

У відомстві додали, що разом зі слідчими поліції оглянули місце події і допитали свідків.

Слідчі нараз вирішують питання про повідомлення затриманій особі підозри у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу.

Інших подробиць не повідомляють.