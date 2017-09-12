ООН: точна кількість зниклих на Донбасі залишається невідомою

В ООН заявляють, що точна кількість зниклих безвісти за час збройного конфлікту на Донбасі залишається невідомою. Про це йдеться в новій доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, опублікованій Управлінням Верховного комісара ООН із прав людини.

Доповідь підготовлена за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні й охоплює період з 16 травня до 15 серпня 2017 року.

«Протягом звітного періоду УВКПЛ не відзначило зрушень у визначенні місця перебування сотень осіб, які зникли безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом. Точна кількість осіб, зниклих безвісти, залишається невідомою. В умовах відсутності ефективної координації між органами державної влади та обміну відповідною інформацією між урядом й озброєними групами, загальнодоступні дані з приводу кількості зниклих осіб в зоні конфлікту суттєво відрізняються», – йдеться в звіті.

В УВКПЛ зазначають, що станом на 15 серпня у відкритій базі даних Національної поліції України нараховувалося 1476 осіб, зниклих безвісти у зоні конфлікту, починаючи з середини квітня 2014 року. Водночас вказано, що, за даними Головного управління Нацполіції у Донецькій області, загалом з початку конфлікту на території регіону зниклими безвісти вважають 1646 людей. «За даними «уповноваженого з прав людини» «ДНР», 509 осіб зареєстровані як зниклі безвісти», – стверджують в ООН.

В УВКПЛ переконані, що ці дані відображають лише кількість звернень про розшук зниклих безвісти осіб, які направляються різними суб’єктами. Окрім того, деякі особи можуть бути внесені до декількох списків одночасно, а місце перебування деяких осіб із цих списків може бути вже встановлене, йдеться у звіті.

УВКПЛ також вважає, що багато з тих, хто вважається зниклими безвісти, можуть бути загиблими, а їхні тіла або не знайшли, або не ідентифікували.

«Налагодження обміну даними судово-медичних експертиз й іншою інформацією про зниклих безвісти осіб між урядом України, угрупованням «ДНР» і «ЛНР» могло б допомогти ідентифікувати деяких осіб, останки яких зберігаються в моргах або були поховані як неупізнані», – зазначають автори звіту.

За даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей.