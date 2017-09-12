Київ на скайп-зустріч безпекової підгрупи закличе Росію і ОРДЛО виконувати Мінські угоди – Оліфер

Під час запланованої на 13 вересня відеоконференції безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона планує закликати Росію і підтримуваних нею бойовиків дотримуватися режиму тиші. Про це повідомила на сторінці у Facebook речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«Українська сторона ініціювала проведення цієї скайп-зустрічі підгрупи з безпеки з метою вчергове закликати Росію і ОРДЛО до виконання Мінських угод», – повідомила Оліфер.

Які ще питання будуть порушені, Оліфер не вказала.

Востаннє у Мінську Тимчасова контактна група засідала 6 вересня, тоді ж і домовилися провести засідання безпекової підгрупи задля контролю за дотриманням сталого режиму припинення вогню.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.