Число жертв буревію «Ірма» зросло до 45

Число загиблих унаслідок буревію «Ірма» зросло до 45 людей: у США і на Кубі кількість жертв склала вже по 10.

Буревій, що свого часу мав силу урагану найвищої можливої, п’ятої, категорії, тим часом уранці у вівторок значно втратив силу і нині класифікується як тропічна депресія – найслабший можливий різновид тропічного циклону. Але він усе ще досить потужний, щоб спричинити нові руйнування і смерті.

Нині «Ірма», пройшовши через острови Карибського басейну і вздовж усього штату Флорида у США, прямує далі у штатах Джорджія і Південна Кароліна. До семи загиблих у Флориді додалися дві жертви в Джорджії і одна в Південній Кароліні.

За оцінками Федерального агентства надзвичайних ситуацій США, на Флориді близько 13 мільйонів людей – дві третини населення штату – залишаються без електроенергії. На островах Флорида-Кіз на півдні від півострова, по яких буревій пройшов іще як ураган четвертої категорії, зруйновані близько чверті будинків, а тією чи іншою мірою пошкоджені близько 60 відсотків будинків.

На Кубі тим часом оголосили у вівторок, що внаслідок буревію, який пройшов над островом наприкінці минулого тижня як ураган четвертої категорії, число жертв склало 10 людей. Таким чином, у Карибському басейні число загиблих нині складає не менш ніж 35.