Тропічний шторм «Ірма» втратив силу урагану над Флоридою, але далі становить небезпеку

Колишній ураган «Ірма», що спричинив жертви і значну шкоду на великій частині Карибського басейну, послабшав до рівня тропічного шторму, але, рухаючись далі вздовж півострова Флорида й охоплюючи всю його ширину, становить значну небезпеку й загрозу життям людей.

Від часу, коли ще ураган вступив на сушу штату Флорида на однойменному півострові в неділю, там загинули не менш ніж чотири людини. Перед цим ураган «Ірма», що сягав найвищої п’ятої категорії сили, спричинив загибель іще більш ніж 30 людей у Карибському регіоні.

Близько шести мільйонів домівок у штаті Флорида на однойменному півострові залишилися без електроенергії. Значні території затоплені внаслідок сильних злив, спричинених ураганом. У місцевостях, де найбільший розмах стихії вже відступив, поліція і національна гвардія ведуть пошуково-рятувальні операції. Повний обсяг руйнувань іще не відомий.

Тепер тропічний шторм «Ірма» прямує на північний захід у бік штатів Джорджія, Алабама, Південна і Північна Кароліна на континентальній частині США.