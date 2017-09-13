Росія: опозиціонера Удальцова відпустили з поліції без складання протоколу

У Росії колишнього лідера «Лівого фронту» Сергія Удальцова відпустили з відділення поліції через півтори години після того, як він був затриманий на одиночному пікеті біля будівлі Державної думи. Як написав Удальцов у Twitter, із ним провели «профілактичну бесіду».

Відпустили й іншого затриманого учасника пікету Олексія Воронцова.

Удальцова затримали вранці 13 вересня, коли він проводив одиночний пікет з вимогою широкої амністії. Це була перша акція опозиціонера після звільнення з колонії, де він провів чотири з половиною роки за звинуваченням у так званій «Болотній справі».

Після виходу на свободу Удальцов заявив, що має намір відродити «Лівий фронт», і закликав до створення в російській політиці «третьої сили», яка протистояла б владі, але при цьому зберігала дистанцію від ліберальної опозиції, яку він назвав «прозахідною».