У Росії заступника голови пенітенціарної служби звинувачують у розтраті

Слідчий комітет Росії 14 вересня висунув офіційні звинувачення в розтраті 160 мільйонів рублів (2,7 мільйона доларів) заступнику директора Федеральної служби виконання покарань Олегу Коршунову.

Як вважає слідство, Коршунов, очолюючи контрактну службу ФСВП, яка займалася держзакупівлями, в 2015-2016 роках організував укладення двох контрактів – на постачання паливно-мастильних матеріалів і продуктів харчування за завищеними цінами.

Коршунова затримали 13 вересня після обшуку в його квартирі, який провели співробітники ФСБ Росії.

14 вересня слідство планує обрати запобіжний захід Коршунову.