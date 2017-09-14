Кримчанин, зниклий після обшуку, перебуває в лікарні в критичному стані – адвокат

Кримчанина Рената Параламова, який зник після обшуку слідчих 13 вересня і 14 вересня був виявлений побитим на автовокзалі Сімферополя, поклали до лікарні, його стан критичний, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії один з адвокатів Параламова Рустем Кямілєв.

За словами захисника, Параламова шпиталізували в міську лікарню №6 Сімферополя. У кримській клінічній лікарні імені Семашка відмовилися прийняти побитого, коли адвокати спробували оформити там Параламова для зняття побоїв.

«Стан критичний, погано йому дуже. Скаржиться на болі», – сказав Кямілєв.

Родичі Параламова заявили, що його побили «до нерухомості».

Кримчанин Ренат Параламов, якого 13 вересня відвезли в невідомому напрямку люди в масках і без розпізнавальних знаків після обшуку в його будинку, вийшов на зв’язок із родичами вдень 14 вересня. Його виявили на автовокзалі Сімферополя.

Силовики назвали обшук у будинку Параламова у кримському селищі Нижньогірське «обстеженням і слідчими діями».

Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов’язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з його будинку.

Російські силові структури ситуацію не коментують.

Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки і допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».