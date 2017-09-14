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14 Вересень 2017, Київ 17:53
Новини | Міжнародні

Ірак: десятки людей загинули через напади у провінції Ді-Кар

В Іраку щонайменше 45 людей загинули, 80 були поранені під час двох нападів за участі смертника і озброєних чоловіків. Це сталося 14 вересня у переважно шиїтській провінції Ді-Кар.

Сунітське угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за ці напади.

За повідомленням місцевої влади, спочатку озброєні чоловіки відкрили стрілянину у придорожньому ресторані. Невдовзі після цього смертник підірвав автівку біля безпекового пункту пропуску.

За деякими повідомленнями, серед загиблих були 15 іранців, але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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