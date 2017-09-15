Поліція: через вибух у метро Лондона поранені 22 людини

Лондонська міська поліція заявляє, що внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою в метро британської столиці були поранені 22 людини.

За даними правоохоронців, частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху і пожежі.

Ніхто із тих, хто постраждав, не перебуває в тяжкому стані. Повідомлень про загиблих немає.

Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової годині пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні.

Британські ЗМІ повідомили, що в одному з вагонів вибухнув білий контейнер.

Sky News пізніше цитував поліцейського, як стверджує, що вибуховий пристрій здетонував не повністю.

Один зі свідків повідомив агенції Reuters, що почув хлопок і побачив, як вагон попереду загорівся.

Мер Лондона Садік Хан засудив причетних до нападу і закликав лондонців залишатися спокійними.

Посольство України в Лондоні перевіряє, чи не постраждали українці внаслідок нападу.

Британський прем’єр Тереза Мей заявила, що пізніше 15 вересня головуватиме на засіданні Ради з нацбезпеки Британії.