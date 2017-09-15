У Сімферополі затримали активістів, які прийшли підтримати побитого кримчанина

У Сімферополі 15 вересня затримали групу активістів, які перебували під будівлею управління ФСБ Росії в анексованому Криму, повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Нам пояснюють, що був якийсь мітинг, скандування. Хоча це якась нісенітниця. Після того, як ми вийшли з будівлі ФСБ, під’їхало дуже багато поліції, ми прямуємо до міського відділу», – сказав Курбедінов під час трансляції в Facebook

Під будівлю ФСБ активісти прийшли на підтримку кримчанина Рената Параламова, який напередодні повідомив про викрадення і побиття силовиками. Вони вимагали зустрічі з головою ФСБ в анексованому Криму Віктором Палагіним.

Кримчанина Рената Параламова 13 вересня відвезли в невідомому напрямку люди в масках і без розпізнавальних знаків після обшуку в його будинку. Через день він вийшов на зв’язок з родичами. Його виявили на автовокзалі Сімферополя. Параламов розповів, що невідомі катували його, надягали на голову мішок, били струмом.

Російські силові структури ситуацію поки що не коментували.

Від часу анексії Криму Росією ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».