«Справу Плотницького» знову передали до суду для визначення підсудності – адвокат

У Дніпрі справу проти лідерів угруповання «ЛНР» – Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева – за збитий військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту передали до апеляційного суду для визначення підсудності. Про це 15 вересня повідомив адвокат, захисник родин загиблих військовослужбовців Віталій Погосян.

За його словами, у четвер представники потерпілих звернулись до суду із заявою про видачу копії ухвали та можливості ознайомитися з матеріалами провадження і отримали згоду від секретаря, а вже на ранок п’ятниці представнику було запропоновано звернутись із новою заявою, вже на ім’я голови суду. Та пізніше з’ясувалось, що справу вже відправили до апеляційного суду для визначення підсудності.

За інформацією Віталія Погосяна, «замість того, щоб надати документи для ознайомлення в передбачений законом термін», суд першої інстанції відправив справу до апеляційного суду. Адвокат поінформував, що все одно захист потерпілих матиме змогу ознайомитись зі справою тепер вже в апеляційному суді.

12 вересня у Дніпрі у Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд «справи Плотницького» через вже другий самовідвід колегії суддів. Справу мала розглядати колегія із трьох суддів – Наталія Карягіна, Лариса Татарчук, Світлана Марущак. Однак усі троє суддів заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Після заяв суддів родичі загиблих військових, які були присутні в залі, почали вигукувати «Ганьба!». На їхню думку, судді свідомо затягують початок процесу «через страх».

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді двоє суддів заявили про самовідвід.

Тепер, за коментарями юристів, справа має бути передана до розгляду в іншому суді.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Дії цих осіб кваліфіковано як терористичний акт (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.