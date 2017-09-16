Лондон: станція метро Parsons Green відкрилася після вибуху

У Лондоні станція метро Parsons Green відкрилася у суботу вранці після вчорашнього вибуху, у результаті якого були поранені понад 20 людей.
Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що фахівці з протидії тероризму розцінили рівень загрози у країні як критичний.
Внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у метро британської столиці були поранені 22 людини. За даними правоохоронців, частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху й пожежі.
Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової години пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні.
Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух у лондонському метро.
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