Лондон: станція метро Parsons Green відкрилася після вибуху

У Лондоні станція метро Parsons Green відкрилася у суботу вранці після вчорашнього вибуху, у результаті якого були поранені понад 20 людей.

Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що фахівці з протидії тероризму розцінили рівень загрози у країні як критичний.

Внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у метро британської столиці були поранені 22 людини. За даними правоохоронців, частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху й пожежі.

Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової години пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні.

Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух у лондонському метро.