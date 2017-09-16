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16 Вересень 2017, Київ 13:34
Новини | Міжнародні

Лондон: станція метро Parsons Green відкрилася після вибуху

Постраждалі від вибуху у метро Лондона, 15 вересня 2017 року

У Лондоні станція метро Parsons Green відкрилася у суботу вранці після вчорашнього вибуху, у результаті якого були поранені понад 20 людей.

Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що фахівці з протидії тероризму розцінили рівень загрози у країні як критичний.

Внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у метро британської столиці були поранені 22 людини. За даними правоохоронців, частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху й пожежі.

Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової години пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні.

Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух у лондонському метро.

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