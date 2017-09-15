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16 Вересень 2017, Київ 00:02
Новини | Міжнародні

Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибухи у метро Лондона

Постраждалі від вибуху у метро Лондона, 15 вересня 2017 року

Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух у лондонському метро, в результаті якого були поранені понад 20 людей.

Відповідна заява ісламістів була опублікована пов’язаним із ними інтернет-агенством «Амак».

Лондонська міська поліція повідомляє, що внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у метро британської столиці були поранені 22 людини. За даними правоохоронців, частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху й пожежі. Ніхто із тих, хто постраждав, не перебуває в тяжкому стані. Повідомлень про загиблих немає.

Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової години пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні.

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