Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибухи у метро Лондона

Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух у лондонському метро, в результаті якого були поранені понад 20 людей.

Відповідна заява ісламістів була опублікована пов’язаним із ними інтернет-агенством «Амак».

Лондонська міська поліція повідомляє, що внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у метро британської столиці були поранені 22 людини. За даними правоохоронців, частина людей мають опіки, а частина постраждали в тисняві, що виникла після вибуху й пожежі. Ніхто із тих, хто постраждав, не перебуває в тяжкому стані. Повідомлень про загиблих немає.

Напад, який у поліції назвали терактом, стався у поїзді під час ранкової години пік 15 вересня на наземній станції Parsons Green у південно-західному Лондоні.