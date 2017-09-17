Штаб: минулої доби на Донбасі бойовики 35 разів порушили перемир’я

У штабі АТО заявляють, що за минулу добу у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики 35 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, бойовики тричі з міномету калібру 82 міліметри, гранатометів, стрілецької зброї стріляли по позиціях українських військових біля Авдіївської промзони, також під обстріл потрапили укріплення сил АТО біля Майорська і Пісків.

За даними штабу, на приморському напрямку з 82-міліметрових мінометів сепартисти відкривали вогонь поблизу Широкина і Павлополя, також зафіксовані факти застосування гранатометів біля Богданівки, Водяного, Старогнатівки.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що минулої доби українські військові обстріляли Кіровський район Донецька, про постраждалих не повідомляється. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби 29 разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.