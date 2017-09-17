США можуть залишитися в Паризькій кліматичній угоді – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати можуть залишитись у Паризькій кліматичній угоді на належних умовах.

«Президент сказав, що він відкритий для пошуку тих умов, за яких ми можемо продовжувати співпрацювати з іншими людьми, про те, що ми всі згодні, це ще складне питання», – сказав Тіллерсон 17 вересня.

Радник з питань національної безпеки американського президента Герберт Раймонд МакМастер зробив подібну заяву в телевізійному інтерв'ю 17 вересня, де сказав, що президент Дональд Трамп завжди був готовий розглянути зміни в кліматичному договорі.

«Він залишив двері відкритими для повернення дещо пізніше, якщо буде розроблена краща угода для США», – сказав МакМастер сказав ABC.

5 серпня Державний департамент США оприлюднив перше письмове повідомлення про те, що Вашингтон планує відмовитися від Паризької кліматичної угоди, укладеної 2015 року.

Водночас у Держдепартаменті додали, що Вашингтон залишиться в процесі переговорів, «якщо Сполучені Штати зможуть визначити більш сприятливі умови для себе, бізнесу, працівників, своїх людей та платників податків».

Президент США Дональд Трамп 1 червня заявив, що США виходять із Паризької кліматичної угоди. При цьому Трамп наголосив, що абсолютно відданий захисту довкілля, але Паризьку кліматичну угоду у її нинішньому вигляді вважає шкідливою для американської економіки і такою, що надає переваги таким країнам, як Китай та Індія.

Паризька угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов’язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.