Китай і Росія почали військово-морські навчання на Далекому Сході

Група китайських військових кораблів прибула до російського далекосхідного міста Владивостока для участі у другому раунді спільних військово-морських навчань.

Речник російського тихоокеанського флоту Володимир Матвєєв повідомив, що навчання «Морська взаємодія-2017» складаються із двох етапів – берегової фази і морської частини.

Берегова фаза буде проходити у Владивостоці з 18 по 21 вересня, а на полігоні берегових військ Тихоокеанського флоту «Горностай» пройде тренування морських піхотинців двох країн, морська частина маневрів буде відпрацьовуватися з 22 по 26 вересня в акваторії Японського і південній частині Охотського морів.

За даними Матвєєва, у навчаннях братимуть участь 11 надводних кораблів, два підводні човни, два глибоководні рятувальні апарати, чотири протипожежні літаки і чотири корабельні вертольоти.

Перша частина цих навчань відбулася в Балтійському морі в липні.

Росія і Китай проводять спільні військові навчання вже понад десять років, а перші спільні військово-морські навчання провели в 2012-му.

Нинішні навчання відбуваються недалеко від Північної Кореї на тлі збереження напруженості щодо ядерних амбіцій КНДР і напередодні засідання Генеральної асамблеї ООН, де тема ядерної програми Пхеньяна, ймовірно, буде в центрі уваги. І Китай, і Росія неодноразово закликали до мирного вирішення і переговорів із врегулювання північнокорейської проблеми.

14 вересня почалися спільні військові навчання Росії й Білорусі, що викликали занепокоєння України і деяких каїн Європи. Навчання «Захід-2017» відбуваються головно на території Білорусі, яка межує з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, а також частково на території Росії, зокрема в її Калінінградській області, що є російським ексклавом, відірваним від решти країни, поміж Польщею і Литвою.