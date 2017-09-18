Закон про освіту ще не підписав, документ потребує технічної вичитки – спікер

Голова Верховної Ради Андрій Парубій ще не підписав закон про освіту, але розраховує, що це станеться не пізніше від ранку вівторка, 19 вересня.

«Закон дуже об’ємний. Велика кількість проголосованих поправок потребує технічної вичитки. Ми домовилися, що комітет буде мати можливість сьогодні до вечора доопрацювати остаточний текст законопроекту. Як тільки з комітету надійде закон мені як голові Верховної Ради, негайно його підпишу і відправлю на підпис президенту України», – сказав Парубій.

«Сподіваюся, це станеться або сьогодні ввечері, або завтра вранці», – додав він.

Як повідомила представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, юристи Адміністрації президента України нині аналізують закон про освіту «на предмет дотримання Конституції та окремі моменти».

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська.

Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала президента Петра Порошенка ветувати закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Із критикою закону також виступили Румунія, Польща і Росія.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.

Як розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в інтерв'ю «Громадському радіо», за новим законодавством, у закладах дошкільного і початкового рівнів викладання рідною мовою меншин збережеться, але наголос робитимуть на оволодінні державною українською мовою. Проте у школі базового рівня (5–9-й класи) навчання здійснюватиметься тільки українською мовою, щоб діти були готові вступати до національних вишів і могли спілкуватися державною мовою.