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18 Вересень 2017, Київ 15:09
Новини | Міжнародні

Трамп шукатиме підтримки свого плану реформи ООН напередодні сесії Генасамблеї

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп спробує заручитися широкою підтримкою свого плану реформування ООН, коли 18 вересня зустрінеться зі світовими лідерами в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку.

Трамп, який в минулому неодноразово виступав із критикою ООН, викладе своє уявлення про те, як поліпшити роботу всесвітньої організації. Наступного дня він вперше звернеться до Генеральної асамблеї, що складається зі 193 членів, в ході дебатів щорічної сесії, що відбуватиметься 19-25 вересня. До нього приєднаються генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш і керівники 120 країн, які підписали проект декларації на підтримку реформування ООН.

Вашингтон, найбільший фінансовий донор ООН, погрожує серйозними скороченнями фінансування, які, за словами Ґутерріша, створять «нерозв’язну проблему» для організації.

У червні Генеральна асамблея проголосувала за те, щоб скоротити 600 мільйонів доларів зі щорічного 8-мільярдного бюджету Організації Об’єднаних Націй, передбаченого на миротворчі місії, у зв’язку з тиском із боку адміністрації Трампа.

На зустрічі 18 вересня Трамп має намір «висловити підтримку зусиллям Генерального секретаря Ґутерріша з реформування ООН», заявила речниця Білого дому Сара Сандерс на брифінгу 15 вересня. За її словами, «ООН, безумовно, має величезний потенціал для виконання своїх основних ідеалів, але тільки в тому випадку, якщо вона буде працювати більш ефективно».

Цього ж дня Трамп планує провести переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також «робочий обід» з лідерами країн Латинської Америки.

Очікується, що на зустрічі з президентом США як Макрон, так і Нетаньягу піднімуть тему угоди з Іраном 2015 року, відповідно до якої Іран обмежує свою ядерну діяльність в обмін на зняття санкцій. При цьому Макрон наполягає на збереженні угоди з Іраном, а Нетаньяху – на її припиненні.

Засідання цьогорічної Генасамблеї ООН відвідають близько 130 світових лідерів, зокрема президент України Петро Порошенко.

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