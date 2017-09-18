Трамп шукатиме підтримки свого плану реформи ООН напередодні сесії Генасамблеї

Президент США Дональд Трамп спробує заручитися широкою підтримкою свого плану реформування ООН, коли 18 вересня зустрінеться зі світовими лідерами в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку.

Трамп, який в минулому неодноразово виступав із критикою ООН, викладе своє уявлення про те, як поліпшити роботу всесвітньої організації. Наступного дня він вперше звернеться до Генеральної асамблеї, що складається зі 193 членів, в ході дебатів щорічної сесії, що відбуватиметься 19-25 вересня. До нього приєднаються генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш і керівники 120 країн, які підписали проект декларації на підтримку реформування ООН.

Вашингтон, найбільший фінансовий донор ООН, погрожує серйозними скороченнями фінансування, які, за словами Ґутерріша, створять «нерозв’язну проблему» для організації.

У червні Генеральна асамблея проголосувала за те, щоб скоротити 600 мільйонів доларів зі щорічного 8-мільярдного бюджету Організації Об’єднаних Націй, передбаченого на миротворчі місії, у зв’язку з тиском із боку адміністрації Трампа.

На зустрічі 18 вересня Трамп має намір «висловити підтримку зусиллям Генерального секретаря Ґутерріша з реформування ООН», заявила речниця Білого дому Сара Сандерс на брифінгу 15 вересня. За її словами, «ООН, безумовно, має величезний потенціал для виконання своїх основних ідеалів, але тільки в тому випадку, якщо вона буде працювати більш ефективно».

Цього ж дня Трамп планує провести переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також «робочий обід» з лідерами країн Латинської Америки.

Очікується, що на зустрічі з президентом США як Макрон, так і Нетаньягу піднімуть тему угоди з Іраном 2015 року, відповідно до якої Іран обмежує свою ядерну діяльність в обмін на зняття санкцій. При цьому Макрон наполягає на збереженні угоди з Іраном, а Нетаньяху – на її припиненні.

Засідання цьогорічної Генасамблеї ООН відвідають близько 130 світових лідерів, зокрема президент України Петро Порошенко.