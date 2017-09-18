На Донбасі перебуває 2900 російських кадрових військових – Лисенко

На непідконтрольній Києві частині українського Донбасу залишається 2900 кадрових російських військових – такі дані в ефірі Радіо Свобода навів речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«На сьогодні залишається 2900, саме кадрових російських військовослужбовців. І близько 31 тисячі окупаційних військ», – сказав Андрій Лисенко.

За його словами, бойовики і російські військові мають на озброєні приблизно 170 танків, 300 бойових машин різного типу, понад 300 артилерійських систем, до 100 реактивних систем залпового вогню.

«Але спостерігається тенденція до виводу новітньої техніки, яка проходила випробування на території Донбасу, і обслуговуючого персоналу до Росії. Тобто вони не хочуть, щоб вона там залишилася», – розповів Андрій Лисенко.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».