Суд у Криму має оголосити вирок журналісту Семені 22 вересня

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя повинен оголосити вирок кримському журналісту Миколі Семену 22 вересня, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На засіданні 18 вересня відбулися дебати сторін, сам Микола Семена виступив із заключним словом. Він заявив, що в разі винесення йому обвинувального вироку це відіб’ється на всій журналістиці в Росії, яка нині фактично контролює окупований Крим.

«Вирок, якщо він буде обвинувальним, це вирок не стільки мені, українському журналісту, скільки всій журналістиці в Росії. Бо якщо не буде свободи слова для всіх, якщо не буде свободи вираження думок для всіх – то не буде взагалі і журналістики як такої, не буде свободи слова – не буде громадянського суспільства, не буде чесного правосуддя, не буде правового суспільства, тоді і громадяни перестануть бути громадянами, а будуть васалами», – сказав він.

Сторона обвинувачення на засіданні 18 вересня попросила для кримського журналіста покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але з відстрочкою виконання на три роки. Прокурор Світлана Будинська також зажадала заборонити Семені займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

Російська влада звинувачує автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколу Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року ФСБ Росії провела обшук в його будинку, а в травні того ж року йому висунули офіційне звинувачення. На цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало фактичну владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.