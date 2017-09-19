Ураган «Марія» призвів до спустошення на Домініці – прем’єр

Ураган «Марія» призвів до значних руйнувань на карибському острові Домініка, повідомив прем’єр-міністр острівної країни Рузвельт Скерріт.

«Попередні дані свідчать про значне спустошення. Поки що ми втратили все, що можна купити за гроші і замінити. Найбільший страх полягає в тому, що ми прокинемося з новинами про серйозні фізичні травми і можливі смерті внаслідок ймовірних зсувів, спричинених постійними дощами», – написав Скерріт у Facebook.

Він заявив, що Домініка потребуватиме допомоги.

Шторм «Марія» посилився до урагану 5-ої категорії, коли досягнув Домініки пізно ввечері 18 вересня.

У Національному центрі ураганів в США заявили, що ураган трохи послабшав, але досі має небезпечну 4-ту категорію, коли попрямував до французької території Гваделупи.

Очікується, що 19 вересня ураган може дістатися до Британських і Американських Віргінських островів і Пуерто-Рико.

Влада Пуерто-Рико, що є територією США, заявила, що готується до «Марії».

Попередження про ураган оголосили для островів Гваделупа, Сент-Кіттс і Невіс та Монтсеррат.

Ураган «Ірма» майже два тижні тому забрав життя десятків людей в Карибському басейні й американських штатах Флорида і Джорджія. Ще один ураган «Гарві» минулого місяця пройшов над американським штатом Техас.