Трамп вперше виступає на засіданні Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп вперше виступає на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляли напередодні в Білому домі, під час виступу Трамп закличе держави-члени Організації Об’єднаних Націй чинити тиск на Північну Корею, щоб вона відмовилася від ядерної зброї.

Крім того, президент США, дасть оцінку ядерної програми Ірану.

Промова стане ще однією спробою Трампа викласти своє бачення зовнішньої політики США, раніше названої ним «Америка понад усе!».

Очікують, що промова президента в ООН збере не меншу глядацьку аудиторію, ніж його інавгураційний виступ 8 місяців тому.

Раніше президент США провів двосторонню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, з якими обговорив угоду про ядерну програму Ірану.