Контактна група з врегулювання на Донбасі почала засідання у Мінську

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на почала засідання в білоруському Мінську, повідомила речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
Перед цим у столиці Білорусі відбулися засіданні робочих підгруп контактної групи.
13 вересня у відеоформаті відбулася зустріч безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську. За її підсумками речниця Кучми заявила, що українська сторона озвучила вимогу про ретельне розслідування усіх випадків порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі та покарання винних.
Востаннє ТКГ засідала 6 вересня, на якому сторонам не вдалося домовитися про «великий обмін» полоненими.
Переговори про обмін за формулою «всіх на всіх» тривають ще з минулого року. За даними української сторони, нині у полоні підтримуваних Росією бойовиків перебуває 144 громадянина України, сепаратисти вимагають в обмін на них звільнити 600 осіб. Після переговорів та верифікації списків наразі йдеться про обмін 87 українських громадян, місце перебування яких відомо, на 309 тих, кого хочуть звільнити бойовики.
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