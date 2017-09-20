Контактна група з врегулювання на Донбасі почала засідання у Мінську

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на почала засідання в білоруському Мінську, повідомила речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Перед цим у столиці Білорусі відбулися засіданні робочих підгруп контактної групи.

13 вересня у відеоформаті відбулася зустріч безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську. За її підсумками речниця Кучми заявила, що українська сторона озвучила вимогу про ретельне розслідування усіх випадків порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі та покарання винних.

Востаннє ТКГ засідала 6 вересня, на якому сторонам не вдалося домовитися про «великий обмін» полоненими.

Переговори про обмін за формулою «всіх на всіх» тривають ще з минулого року. За даними української сторони, нині у полоні підтримуваних Росією бойовиків перебуває 144 громадянина України, сепаратисти вимагають в обмін на них звільнити 600 осіб. Після переговорів та верифікації списків наразі йдеться про обмін 87 українських громадян, місце перебування яких відомо, на 309 тих, кого хочуть звільнити бойовики.