Кремль тренує свою армію атакувати Захід – Ґрібаускайте

Президент Литви Далія Ґрібаускайте застерігає про загрозу Заходу, яка йде з боку Росії.

«Увага світу сфокусована на Північній Кореї і Сирії, але такі ж методи шантажу, залякування і агресії використовуються Росією в Україні, вздовж східних кордонів НАТО. Близько 100 тисяч російських військових залучені до військових навчань «Захід-2017» на кордоні країн Балтії, Польщі і навіть в Арктиці», – заявила Далія Ґрібаускайте 19 вересня під час виступу на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Кремль репетирує агресивні сценарії проти сусідів, тренує свою армію атакувати Захід. Навчання також є частиною інформаційної війни, спрямованої на поширення страху й нестабільності», – зазначила Ґрібаускайте.

Навчання «Захід-2017» почалися на території Росії і Білорусі 14 вересня. У них беруть участь сотні танків, артилерія, десятки бойових кораблів і вертольотів.

У НАТО заявили, що навчання свідчать про підготовку Росії «до великої війни».