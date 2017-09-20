Радіо Свобода Daily: Порошенко в ООН говоритиме про «блакитні шоломи»

Трамп і Порошенко в ООН

Дональд Трамп вперше виступив на засіданні Генасамблеї ООН. Під час цього виступу він навів ситуацію в Україні як приклад важливості захисту міжнародними інститутами державного суверенітету. Він заявив, що світова спільнота має «відкинути загрози суверенітету, які спостерігаються від України до Південнокитайського моря». Низка оглядачів вже звернули увагу на те, що президент США не вказав прямо на Росію, як порушника суверенітету України.

А от президент України Петро Порошенко виступатиме на Генеральній асамблеї ООН сьогодні і збирається заявити про потребу направлення миротворчого контингенту ООН на окуповану частину Донбасу. Ця тема є однієї з ключових зовнішньополітичних тем цілого вересня – від часу, коли на початку місяця про можливість розгортання миротворців ООН на Сході України заявив російський президент Володимир Путін. Радіо Свобода зібрало 10 аспектів теми миротворців ООН, які важливо знати на тлі виступу українського президента.

Спікер Андрій Парубій підписав закон «Про освіту». ​

В окупованому Луганську вибухнула бойова машина десанту, яку бойовики встановили на постамент і назвали «пам'ятником».

СБУ розслідує постачання інтернету в Крим і на непідконтрольні Києву території Донбасу.

У діях співробітників УДО, які напали на «Схеми», службова перевірка не знайшла порушень. Про це повідомив керівник Управління держохорони Валерій Гелетей.

Конфлікт інтересів по-суддівськи

І якщо вже про роботу журналістів програми «Схеми», то у їхній об’єктив потрапили і кілька кандидатів до нового Верховного суду, які приїхали на святкуванні ювілею, вже згаданого, очільника Управління державної охорони Валерія Гелетея. На святкування вони приїхали в компанії члена Вищої ради правосуддя, яка й вирішить їхню долю у конкурсі. Експерти наголошують на конфлікті інтересів. Кого саме зафіксували журналісти, дивіться за посиланням. Нижче фото. Можливо, Ви й так їх упізнаєте.

Саакашвілі під АП

Україні потрібна не нова революція, а «спокійна сила народу», яка змусить владу здійснювати реформи, а також «300 спартанців», які проведуть ці реформи в парламенті. Таку заяву зробив у Києві під Адміністрацією президента колишній голова Одеської ОДА, екс-президент Грузії, а нині лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі. Разом із сотнями однодумців він вимагав від влади надати йому документи про позбавлення його громадянства, з якими він міг би піти до суду. Частина народних депутатів підтримала Саакашвілі, частина – оцінила його заяви з іронією. Політологи припускають, що колишній грузинський президент нині виголошує тверезіші меседжі, але їхня мета – не проведення реформ, а політичний реванш Саакашвілі в Україні.

Медики під Радою

І поки під стінами президентської адміністрації свої вимоги озвучував колишній соратник Порошенка, щоб привернути увагу до медичної галузі і її реформи під стіни Верховної Ради та Кабінету міністрів вийшли медики. Вони вимагали, у першу чергу, соціальних гарантій і підняття зарплат. У Міністерстві охорони здоров’я переконані – частину з них просто «зігнали» на мітинг.

Помилковий запуск

Російське інтернет-видання 66.ru із посиланням на неназване джерело повідомило, що під час навчань «Захід-2017» вертоліт обстріляв глядачів. Відеозаписи стрільби з вертольотів з’явилися в інтернеті вранці 19 вересня. Джерело видання 66.ru заявило, що інцидент трапився «вчора або позавчора» на полігоні «Лужский», де 18 вересня побував Володимир Путін. У виданні припускають, що це було незадовго до візиту російського президента на полігон. У Міноборони Росії удар по глядачах заперечили.

Втім, це не перша надзвичайна подія в рамках навчань «Захід-2017». 7 вересня під час планових навчальних стрільб із танка один зі снарядів вибухнув поруч із укриттям, в якому перебувало 6 військовослужбовців. Один із них загинув.

Й на останок про приємне.

Сенат США схвалив виділення 500 мільйонів доларів Україні на безпеку і оборону

А Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що за півроку жодна радіостанція не порушила закон про мовні квоти.

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