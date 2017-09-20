США не планують відмовлятися від ядерної угоди з Іраном – Гейлі

Представниця США в ООН Ніккі Гейлі заявляє, що Вашингтон не планує відмовлятися від ядерної угоди з Іраном.

В інтерв’ю CBS News 20 вересня вона зазначила, що виступ Трампа на Генеральній асамблеї ООН не був «чітким сигналом, що він планує вийти» з цієї угоди. Але це означає, що він незадоволений нею, додала Гейлі.

19 вересня дня президент США Дональд Трамп у своєму першому виступі на Генасамблеї ООН заявив, що світові лідери не можуть дотримуватися угоди, якщо вона забезпечує «прикриття» для Ірану у його побудові ядерної програми.

Президент Ірану Хасан Роугані у відповідь заявив, що що США втратять довіру до світу, якщо припинять ядерну угоду, яка також була підписана Францією, Великобританією, Росією, Китаєм і Німеччиною.

І в ООН, органом якої є МАГАТЕ, і в самих США моніторинг виконання цієї угоди досі не виявив жодного порушення з боку Тегерана. Але адміністрація Трампа твердить, що Іран порушує «дух угоди» – мовляв, тим, що здійснює випробування балістичних ракет. Така діяльність раніше була заборонена для Тегерана світовою спільнотою, але після підписання ядерної угоди Рада безпеки ООН зняла це обмеження.

Крім того, Вашингтон вимагає суворіших інспекцій в Ірані за цією угодою, зокрема й на військових об’єктах країни.

Минулого тижня США заявили, що продовжать зняття з Ірану санкцій відповідно до умов ядерної угоди, але водночас розширюють свої власні односторонні санкції проти Ірану через його програму створення балістичних ракет.