Суд звільнив екс-«беркутівця», підозрюваного у побитті активістів у 2014 році, під домашній арешт

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід для колишнього працівника «Беркута» Сергія Лободи, підозрюваного у побитті активістів «Автомайдану» в січні 2014 року в Києві.

Як повідомилиРадіо Свобода в прес-службі апеляційної судової інстанції, суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Адвокат активістів Євромайдану Євгенія Закревська на своїй сторінці в Facebook повідомила про зміну заходу Лободі.

«Сьогодні Апеляційний суд м. Києва (суддя Рослик) звільнив з-під варти беркутівця 1-ї роти Сергія Лободу (епізод з нападом на автомайданівців на вул. Щорса 23.01.2014), того, самого, котрий півтора року був у розшуку», – написала вона.

За даними адвоката, раніше 3 з 4 екс-бекрутівців, звільнених судом з-під варти, втекли в Росію й перебувають у розшуку.

У липні Генпрокуратура повідомила, що затриманий екс-«беркутівець», який півтора року переховувався від слідства. Його затримання провели 20 липня, коли підозрюваний на автомобілі намагався виїхати з Києва. Суд взяв під варту Сергія Лободу.

Чоловіка, зокрема, підозрюють в участі спланованої спецоперації із незаконного затримання, заподіяння тілесних ушкоджень учасникам руху «Автомайдан», а також побитті їхніх автомобілів вночі 23 січня 2014 року.

За повідомленням, колишньому правоохоронцю інкримінують перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Загалом від дій підозрюваного потерпілими визнані 22 людей, заявили в ГПУ.

У червні минулого року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п’яти колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут», які у січні 2014 року затримали і побили активістів «Автомайдану».

Під час подій Революції гідності Міністерство внутрішніх справ мотивувало затримання «Беркутом» активістів «Автомайдану» їхніми хуліганськими діями, зокрема і щодо правоохоронців. Затриманих тоді навіть судили, але зі зміною влади після Революції гідності судові процеси проти «автомайданівців» припинилися.