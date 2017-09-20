Transparency International: Україна має створити незалежний антикорупційний суд

Міжнародна організація Transparency International закликає українську владу створити незалежний антикорупційний суд як частину юридичних зобов’язань України та її домовленостей з ЄС і Міжнародним валютним фондом.

В організації наголосили, що створення антикорупційної палати, про що раніше заявив президент України Петро Порошенко, не допоможе ні з нинішнім відставанням у розгляді справ, ні з довірою українців.

«Україна повинна запровадити незалежний антикорупційний суд, щоб не допустити, аби зв’язки і кумівство відігравали роль у тому, як в Україні ведеться правосуддя. Президент Порошенко розуміє нагальність ситуації, однак його пропозиція щодо палати в нинішній судовій системі не спрацює. Люди не вірять, що судова система притягне високопосадовців до відповідальності, оскільки суди в минулому вже цього уникали», – сказав Хосе Угас, голова правління Transparency International.

На даний момент нинішні суди навіть не розпочали слухання за 26 з 86 справ, у яких слідчі Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування, додали в організації.

«Немає жодної прийнятної альтернативи антикорупційному суду. За умови відповідної політичної волі президента і парламенту суд можна запустити в розумні строки», – заявив Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна.

Президент України Петро Порошенко у ході міжнародного форуму YES цього місяця у Києві висловив сподівання, що у жовтні в Україні з’явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду ще може зачекати.

Раніше і посольство США в Україні, і представництво ЄС закликали до створення в Україні антикорупційних судів. Без них, на переконання західних партнерів України, діяльність відомств на кшталт НАБУ не буде ефективною. В Адміністрації президента України заявляли, що підтримують створення антикорупційних судів. Водночас під час 19-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у липні цього року, представники Єврокомісії говорили про достатність створення антикорупційної палати в українській судовій системі замість антикорупційного суду. За їхніми словами, ініціатива відмовитись від антикорупційних судів належала Україні.

Створення антикорупційних судів в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів. На початку лютого законопроект про антикорупційні суди зареєстрували у Верховній Раді. Він, серед іншого, передбачає, що суддів обиратиме окрема конкурсна комісія з міжнародними експертами у складі. Цей документ критикували, зокрема у Вищій раді правосуддя вважають, що законопроект у ці редакції суперечить Конституції України.