Бойовики крадуть українське військове майно на Донбасі – штаб АТО

Українська сторона заявляє про крадіжки їхнього військового майна підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.

«На тимчасово окупованих територіях бойовики й надалі продовжують тотальну мілітаризацію Донбасу. Нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні, за єдиним замислом із стратегічним командно-штабним навчанням збройних сил РФ «Захід-2017». На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. За оперативними даними, під час руху колони техніки 2 окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин. У результаті, заходи з висування техніки бригади на полігон було призупинено і розпочато розслідування щодо встановлення винних у розкраданні пального», – мовиться у повідомленні штабу української воєнної операції на Донбасі.

При цьому, за інформацією штабу, упродовж сьогоднішнього дня на Донбасі майже зберігався режим тиші. «Єдиний обстріл наших позицій зафіксований вночі поблизу селища Водяне, що на приморському напрямку. Тут російські окупанти близько години били з гранатометів та великокаліберних кулеметів», – зазначили у штабі АТО.

Сепаратисти наразі не коментували звинувачення української сторони у крадіжках. Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українську сторону у низці обстрілів їхніх позицій за минулу добу.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.