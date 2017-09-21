Генпрокуратура повернула депутату Пашинському вилучений пістолет «Глок»

Генеральна прокуратура повернула народному депутату від фракції «Народний фронт» Сергію Пашинському вилучений пістолет, з якого він стріляв у В’ячеслава Хімікуса. Про це сказано у відповіді Генпрокуратури на запит агентства «Українські Новини».

«Відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу, Пашинському повернутий його пістолет «Глок», що вилучався на час досудового розслідування», – йдеться у відповіді.

Пістолет повернутий у зв’язку з тим, що кримінальне провадження проти депутата було закрито 26 липня.

Крім того, у Генпрокуратурі повідомили, що поліція склала адміністративний протокол на В’ячеслава Хімікуса про скоєння правопорушення, передбаченого статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення.

31 грудня минулого року на трасі під Києвом сталася сутичка, в результаті якої депутат Сергій Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу. Пашинський наголошує на самозахисті, до якого він, за його словами, вимушений був вдатися. Поранений же стверджує, що зброю депутат застосував зненацька й невиправдано.

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо стрілянини з участю Сергія Пашинського через відсутність складу правопорушення в діях депутата, Хімікуса та ще однієї особи.