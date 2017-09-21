Іракські сили почали операцію зі звільнення міста Хавіджа від бойовиків «ІД»

Влада Іраку повідомляє про початок операції зі звільнення міста Хавіджа на півночі країни з-під контролю бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава». Це місто залишається одним із двох останніх місць в Іраку, які контролюють бойовики.

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді повідомив, що операція з наступу на місто, розташоване у багатій на нафту провінції Кіркук, почалася на світанку 21 вересня.

За повідомленнями, в операції, підтримуваній авіаударами коаліції під керівництвом США, беруть участь іракська армія, поліція, бійці шиїтських загонів і сунітські арабські племена.

За оцінками іракських військових, у Хавіджі, розташованій приблизно за 240 кілометрів на північ від Багдада, можуть перебувати близько 1,5 тисячі бойовиків.

Раніше цього тижня іракські сили почали наступ на позиції бойовиків на територіях у провінції Анбар на заході Іраку, поблизу кордону з Сирією. 20 вересня вони відновили контроль над містом Ріхан.

Угруповання «Ісламська держава» захопила значні території Іраку влітку 2014 року.