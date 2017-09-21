Росія: суд арештував активістів руху «Християнська держава»

У Москві суд арештував до 11 листопада активістів екстремістського руху «Християнська держава» Олександра Баянова і Юрія Калініна. Їх звинувачують у підпалі машин біля офісу адвоката Костянтина Добриніна, який захищає інтереси режисера Олексія Учителя.

У суді Баянов і Калінін визнали свою провину. Їм загрожує до п’яти років в’язниці.

Суд також постановив арештувати третього обвинуваченого – Дениса Манталуца. Чи визнав свою провину Манталуц, наразі невідомо.

Під час обшуку у будинку Калініна співробітники поліції виявили ємності з горючою сумішшю і листівки з написом «За Матильду – горіти».

18 вересня палата адвокатів Росії звернулася до Ради Федерації з проханням звернути увагу на переслідування з боку противників фільму «Матильда».

У широкий прокат цей фільм вийде 26 жовтня. Кампанію проти фільму очолює колишній прокурор анексованого Криму, депутат Держдуми Наталія Поклонська. Вона стверджує, що картина про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської ображає почуття вірян. Від показу фільму вже відмовилися десятки кінотеатрів по всій Росії. Їхнє керівництво пояснює таке рішення погрозами.