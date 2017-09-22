Українська сторона СЦКК: місія ОБСЄ встановила камеру спостереження на КПВВ «Марʼїнка»

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ встановила на контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка» на Донеччині камеру відеоспостереження, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) питань припинення вогню на лінії розмежування.

«До камер відеоспостереження, які вже використовуються, додалася ще одна – на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду «Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК також зазначила, що встановлення додаткової відеокамери СММ ОБСЄ сприятиме «ефективному цілодобовому моніторингу режиму припинення вогню, який порушується незаконними збройними формуваннями окремих районів Донецької та Луганської областей».

Сьогодні перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ заявив, що процес встановлення нових камер спостереження триває, нові камеривстановлені у Піщовику, Майорську і Мар’їнці.

Уздовж лінії зіткнення СММ ОБСЄ має камери, які надають можливість моніторингу ситуації на Донбасі.

СММ ОБСЄ в Україні була створена в березні 2014 рокує. Збройний конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, а також вимагають виконання Москвою Мінських угод, проте Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що є лише «гарантом» виконання Мінських домовленостей.

За даними ООН, за час збройного конфлікту на Донбасі станом на липень загинули 9 553 людей.