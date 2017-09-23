Росія: проти лідера «Християнської держави» порушили кримінальну справу

У Росії лідер екстремістського руху «Християнська держава – Свята Русь» Олександр Калінін став фігурантом кримінальної справи про тиск на кінотеатри для відмови від прокату фільму «Матильда». МВС Росії повідомляє, що Калініна затримали. Справу порушили за статтею «примус до відмови від здійснення операції».

Раніше суд заарештував трьох інших активістів «Християнської держави», зокрема і брата Калініна, Юрія. Їх звинувачують у підпалі машин біля офісу адвоката режисера Олексія Учителя. Під час обшуку в будинку Калініна співробітники поліції виявили ємності з горючою сумішшю і листівки з написом «За Матильду – горіти». Такі ж записки знайшли на місці підпалу.

Фільм Олексія Учителя «Матильда» розповідає про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської. Він вийде у широкий прокат в кінці жовтня. Колишній прокурор анексованого Криму, депутата російської Держдуми Наталія Поклонська вважає, що він ображає почуття вірян. Від показу фільму через погрози вже відмовилися десятки кінотеатрів по всій Росії.