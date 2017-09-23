Підозрюваного у спробі підкупити Холодницького суддю арештували з правом застави у 5 мільйонів – ГПУ

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 5 мільйонів гривень для судді Кіровського районного суду Дніпра, якого підозрюють у спробі дати хабаря керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Ймовірно, йдеться про суддю Геннадія Підберезного. Вчора Вища рада правосуддя дала згоду на тримання його під вартою. Таким чином, ВРП підтримала клопотання заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.

Водночас, подання щодо ще однієї затриманої судді цього суду – Наталії Овчаренко – Вища рада правосуддя повернула без розгляду ГПУ, оскільки та була звільнена з посади судді у серпні цього року.

Напередодні Генпрокуратура повідомила про затримання двох суддів, які запропонували заступнику генпрокурора, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар 300 тисяч доларів США.

За даними речниці генпрокурора Лариси Сарган, голову Кіровського районного суду міста Дніпро і суддю цього суду затримали після передання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч доларів США.

Сарган додала, що хабар Холодницькому пропонували за закриття щодо судді (яка підозрюється НАБУ у вчиненні корупційного правопорушення) кримінального провадження і уникнення нею кримінальної відповідальності.

Силовики кваліфікували дії працівників суду за статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінально кодексу.