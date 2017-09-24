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24 Вересень 2017, Київ 15:29
Новини | Політика

Адвокат: суд у Росії 25 вересня розгляне клопотання про продовження арешту Сущенка

Роман Сущенко

Московський міський суд 25 вересня розгляне клопотання російських слідчих про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, затриманого в Росії майже рік тому. Про це 23 вересня повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

За його словами, слухання справи призначене на 10:30.

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви 27 червня продовжив термін тримання під вартою Сущенка ще на три місяці, до 30 вересня.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

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