Адвокат: суд у Росії 25 вересня розгляне клопотання про продовження арешту Сущенка

Московський міський суд 25 вересня розгляне клопотання російських слідчих про продовження терміну утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, затриманого в Росії майже рік тому. Про це 23 вересня повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

За його словами, слухання справи призначене на 10:30.

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви 27 червня продовжив термін тримання під вартою Сущенка ще на три місяці, до 30 вересня.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.